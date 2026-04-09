Каннский кинофестиваль объявил программу: Иран, Ливан, Россия и Томас Манн. Израиля нет

79-й Каннский кинофестиваль объявил программу смотра, который пройдет с 12 по 23 мая. В конкурсной программе фестиваля сразу два участника, хорошо известных русскоязычной аудитори: Андрей Звягинцев и Павел Павликовский. Фильм Звягинцева "Минотавр" -- первая картина режиссера после продолжительной болезни, вызванной последствиями коронавируса и отъезда из России. Фильм рассказывает о руководителе крупной компании в России, который переживает личный и финансовый крах.

Новая картина Павла Павликовского "Родина" рассказывает о Томасе Манне, который в годы покинул Германию, и возвращается в Восточную Германию вместе с дочерью.

Также в конкурс вошла картина иранского режиссера Асгара Фархади ("Развод Надера и Симин") "Параллельные истории", снятая во Франции. В фильме снимались Изабель Юппер, Винсент Кассель и Катрин Денев.

В Канны также возвращается соавтор и супруг автора "Анатомии падения" Жюстин Трие Артур Харари. Он представит картину "Неизвестный". Возвращается в Канны и Педро Альмадовар с картиной "Горькое Рождество". В последний раз фильм Альмодовара участвовал в конкурсе Канн в 2019 году -- лента "Боль и слава" рассказывала о стареющем режиссере в творческом кризисе. Новая картина Альмодовара, которая будет показана на набережной Круазет, снова посвящена творческому кризису и мучительным попыткам написать сценарий.

Еще одно важное возвращение -- победитель Канн 2028 года, автор нашумевших "Магазинных воришек" Хирокадзу Кореэда привезет на фестиваль свою новую ленту "Овечка в коробке". Фильм рассказывает о паре, потерявшей ребенка, и получающей робота, который должен заметить ей утраченное.

Всего в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 21 картина. И директор смотра Тьерри Фремо заявил, что в ближайшие недели еще могут быть объявлены дополнительные участники.

В параллельной конкурсной программе UN CERTAIN REGARD представлена картина палестинца Ракана Маяси "Вчера я не сомкнула глаз" (Yesterday the Eye Didn't Sleep), рассказывающая о семье в долине Бекаа, которая вынуждена отдать своих дочерей в качестве выкупа в результате разразившейся межклановой вражды.

На данный момент в программе Каннского кинофестиваля нет ни одного израильского фильма. Однако это может измениться, как случилось в 2025 году, когда буквально за неделю до начала смотра в программу включили картину Надава Лапида "Да".