Рукопись знаменитого стихотворения Наоми Шемер передана в Национальную библиотеку

Наследники Наоми Шемер и её сестры, Рут (Рутик) Нуссбаум, передали в архив Национальной библиотеки Израиля рукопись стихотворения "על הדבש ועל העוקץ" ("О мёде и о жале"), которое легло в основу песни "על כל אלה" – одной из самых известных у Шемер.

Композиция была написана в 1980 году и посвящена Нуссбаум, которая незадолго до этого овдовела. Впрочем, резонанс "על כל אלה" вышел далеко за пределы семьи Наоми Шемер: некоторые строчки текста хорошо срифмовались с политическими событиями, происходившими в Израиле. Композиция стала неофициальным гимном активистов, выступавших против ликвидации еврейских поселений на Синае, а затем, спустя четверть века, – и одностороннего размежевания в секторе Газы.

Сама Шемер никогда прямо не подтверждала, но и не отрицала дополнительный смысл "על כל אלה". Йоси Банай, которого композитор выбрала в качестве первого исполнителя песни, много лет отказывался играть её на концертах в знак протеста против политической апроприации источника.

На церемонии передачи рукописи в архив библиотеки дети Рут Нуссбаум, а также дочь Наоми Шемер Лали, рассказали, что многие годы тоже испытывали сложные чувства к песне. Лали также рассказала об особой связи между Шемер и Рут Нуссбаум – когда у последней спросили, каково ей жить в тени знаменитой сестры, та якобы ответила: "Почему в тени? Я живу в её свете".