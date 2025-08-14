Американская рок-группа вспоминает фестиваль Nova в клипе на новую песню

Популярная американская рок-группа Rise Against (более 7,5 миллионов ежемесячных стримов на Spotify) выпустила видеоклип на "Ricochet" ("Рикошет") – заглавную песню с нового, одиннадцатого по счёту студийного альбома, готовящегося к изданию в ближайшие дни.

"Когда я сочинял песню "Ricochet", то не мог отделаться от образа: люди танцуют, а вокруг них свистят бомбы и разрываются снаряды, – сказал фронтмен ансамбля Тим Макилрот. – Этот контраст – между счастливым забытьем и фоновым разрушением – хорошо описывает мир вокруг нас. Он напоминает о том, как много значит наше молчание, наша отстранённость. Каждый выбор, каждое равнодушное пожатие плеч, каждый сделанный выстрел – всё это рикошетом бьёт по нам самим".

В этих словах нет указания на конкретные источники вдохновения для песни и клипа, однако поклонники Rise Against обратили внимание на использование в видео кадров из Израиля – с фестиваля Nova 7 октября 2023 года. Кроме того, композиция предуведомлена эпиграфом из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла: "Партия велела тебе не верить своим глазам и ушам. И это её окончательный, самый важный приказ". Использование этой цитаты можно интерпретировать как комментарий на тему медиа, промывающих мозги потребителям. По мнению пользователей Reddit, в недавнем интервью с Тимом Макилротом журналист Billboard пытался спровоцировать фронтмена Rise Against на антиизраильские высказывания, в том числе упоминая группы Kneecap и Bob Vylan, но тот вместо этого заклеймил конспирологические теории и практику активистского онлайн-буллинга всех, кто не согласен с "генеральной линией партии".

Rise Against – группа из Чикаго, основанная в 1999 году. Оттолкнувшись от панк-рока и хардкора, музыканты сделали звучание этих жанров более мелодичным и достигли заметного успеха: с 2006 по 2017 год все их альбомы попадали в топ-10 американского хит-парада.