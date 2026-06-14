В возрасте 100 лет умер американский кинокритик и телеведущий Джин Шалит

В возрасте 100 лет скончался американский кинокритик Джин Шалит, более четырех десятилетий остававшийся одной из самых узнаваемых фигур на телевидении США. О его смерти сообщила NBC со ссылкой на заявление семьи.

Он родился в 1926 году в Нью-Йорке в еврейской семье. Его настоящее имя – Юджин Шалит (Eugene Shalit). Его отец, Моррис Шалит, был выходцем из еврейской семьи иммигрантов из Восточной Европы.

Шалит прославился благодаря работе в утренней программе Today, где появился в 1970 году. Спустя три года он стал редактором по культуре и на протяжении десятилетий рассказывал зрителям о кино, книгах и знаменитостях.

Для нескольких поколений американцев Шалит был не просто критиком, а настоящим телевизионным персонажем. Его легко узнавали по неизменным галстукам-бабочкам, огромным усам и пышной прическе. Не менее узнаваемым был и его стиль: обзоры Шалита сочетали юмор, игру слов и изобретенные им самим выражения.

В своих рецензиях он избегал стандартных формулировок, предпочитая придумывать новые слова и обороты для описания впечатлений от фильма. Именно благодаря этому его комментарии нередко становились частью рекламных кампаний голливудских студий.

В 2010 году он завершил работу на телевидении в возрасте 84 лет, подведя итог своей карьере короткой фразой: "Думаю, достаточно".