17 ноября 2025
17 ноября 2025
17 ноября 2025
Культура

В Лувре по соображениям безопасности закрыта экспозиция древнегреческой керамики

Музеи
Франция
Париж
время публикации: 17 ноября 2025 г., 21:33
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Администрация Лувра сообщила о закрытии расположенной на первом этаже галереи Кампана, где хранится собрание древнегреческой керамики. Причиной этого стало неудовлетворительное состояние балок, поддерживающих перекрытие и угрожающее безопасности конструкции.

14 ноября дирекции был представлен отчет технического отдела музея, свидетельствующий о структурной слабости перекрытия над галереей. Отмечается, что повреждения являются непредсказуемыми. В качестве меры предосторожности было решено закрыть и расположенные над ней кабинеты сотрудников.

Галерея носит имя итальянского археолога и коллекционера XIX века маркиза Джампьетро Кампана. После его разорения собрание досталось Папскому государству и было продано музеям по частям. Лувр приобрел античную керамику, экспозиция была открыта императором Наполеоном Третьим в 1863 году.

Закрытие галереи не связано с похищением из музея драгоценностей императорской короны, стоящих 88 миллионов евро. Однако оно вновь привлекает внимание к серьезным проблемам самого известного музея в мире. Их устранение потребует времени и значительных средств.

Культура
