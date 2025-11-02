x
02 ноября 2025
02 ноября 2025
Культура

Предъявлены обвинения еще двум подозреваемым в причастности к ограблению Лувра

Франция
Организованная преступность
время публикации: 02 ноября 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 11:29
Предъявлены обвинения еще двум подозреваемым в причастности к ограблению Лувра
AP Photo/Emma Da Silva

Прокуратура Франции предъявила обвинительное заключение еще двум подозреваемым в причастности к ограблению Лувра, которые были задержаны в ходе операции, проведенной в Париже и его пригородах 29 октября.

38-летняя женщина обвиняется в соучастии в организованном преступлении и преступном сговоре. 37-летний мужчина – в ограблении и преступном сговоре. Оба они отвергают обвинения. Еще трое задержанных в ходе операции освобождены из-под стражи.

Двое подозреваемых, задержанных ранее, частично признали вину. Обыски, проведенные 29 октября, не привели к обнаружению похищенного, однако расследование продвигается. Напомним, что стоимость похищенных сокровищ, украденных 19 октября, составляет 88 миллионов евро.

Самый известный музей в мире был ограблен 19 октября. Преступники проникли в музей со стороны набережной Сены, воспользовавшись работами по реконструкции. Они поднялись на грузовом лифте, попав прямо в галерею Аполлона, где хранились драгоценности, а затем скрылись.

