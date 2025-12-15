x
15 декабря 2025
15 декабря 2025
15 декабря 2025
последняя новость: 12:58
15 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Культура

Фанаты обвиняют Тейлор Свифт в сионизме

Звезды
Музыканты
время публикации: 15 декабря 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 13:06
Фанаты обвиняют Тейлор Свифт в сионизме
Charles Sykes/Invision/AP

На Disney+ вышел новый документальный сериал Тейлор Свифт "Taylor Swift: The End of an Era" о концертном туре певицы "The Eras Tour". Часть поклонников в ярости от того, что в проекте дважды упоминается Израиль, и называет отдельные моменты фильма "сионистскими". На фоне войны в Газе часть фанатов критикует Свифт за то, что она не заняла чёткую пропалестинскую позицию.

Тейлор Свифт. Фотогалерея

Первый эпизод с упоминанием Израиля появляется в разговоре с фанатками, ожидающими начала концерта: они говорят, что во время ожидания общались с поклонниками из "Шотландии, Англии и Израиля". Критики сериала считают, что поскольку перед словом "Израиль" была пауза, этот фрагмент при желании можно было вырезать на монтаже. Они считают, что певица оставила его в фильме сознательно.

Второй раз Израиль упоминается в контексте отмены концертов Свифт в Австрии из-за опасений теракта: в фильме показывают фрагмент новостного выпуска телеканала CNN, где интервьюируемый выходит в эфир из Тель-Авива. Фанаты считают, что Свифт оставила упоминания Израиля в фильме намеренно. "Мерзко", – так они характеризуют это решение.

