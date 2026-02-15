Алишер Моргенштерн выпустил видеоконцерт, снятый на соляном острове в Мертвом море

Моргенштерн опубликовал камерное акустическое видеовыступление с живым бэндом, снятое без зрителей на Мёртвом море – в одной из самых знаковых и визуально сильных локаций региона.

По словам артиста, стремительная карьера привела его к внутреннему кризису и "отбросила его на самое дно", поэтому последний год он посвятил переосмыслению своего творческого пути и работе над собой, не выпуская релизов.

Идея снять лайв в Израиле появилась из желания объединить свою музыку и место духовного поиска, а сама локация выбрана не случайно: соляной остров в Мертвом море считается самой низкой точкой суши нашей планеты, своего рода "дном Земли". Моргенштерн стал первым артистом, который снял музыкальный проект в этом месте, отмечает пресс-служба музыканта.

Видео сопровождается субтитрами на иврите, на русском и на английском языках (можно выбрать предпочтительный вариант в настройках).

В последние годы Моргенштерн живет в Израиле. Ранее он рассказывал, что изучает иврит, также артист неоднократно давал сольные концерты в Тель-Авиве, собирая многотысячные площадки. Связь артиста со страной все чаще находит отражение и в его творческих проектах.