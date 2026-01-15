Хулио Иглесиаса обвинили в сексуальном насилии и торговле людьми

Испанского певца Хулио Иглесиаса обвиняют в сексуализированном насилии и торговле людьми. Обвинения выдвинули две женщины, которые утверждают, что подверглись насилию со стороны исполнителя во время работы в его резиденции. По их словам, в окружении музыканта существовала "нормализованная" атмосфера абьюза, давления и страха. Об этом сообщило издание Univision. Расследование ведется уже три года, однако пострадавшие решили заговорить, чтобы другие женщины, подвергавшиеся насилию со стороны Иглесисаса, осмелились об этом рассказать.

Предполагаемые жертвы работали у Иглесиаса домработницей и физиотерапевтом в его резиденциях в Доминиканской Республике и на Багамах. Они утверждают, что эпизоды насилия произошли в 2021 году, когда певцу было 77-78 лет. Одна из заявительниц (под псевдонимом Ребекка) заявила, что артист регулярно вызывал её к себе в комнату и совершал нежелательные действия сексуального характера без ее согласия. Также она утверждает, что её принуждали к сексуальным действиям с участием третьего человека.

Вторая женщина, физиотерапевт (в материалах названа "Лаурой"), рассказала, что певец трогал её грудь и целовал против воли, угрожал увольнением, контролировал питание и задавал вопросы о менструальном цикле, сопровождая это комментариями о внешности и весе.

Женщины предоставили в качестве доказательств фотографии, записи телефонных разговоров, текстовые сообщения и медицинские документы. Расследование в отношении певца идет уже три года. 5 января женщины подали жалобу в Национальный суд Испании на сексуальное насилие и торговлю людьми. Этот суд имеет полномочия рассматривать дела о преступлениях, предположительно совершённых за пределами страны.

Хулио Иглесиас и его адвокат не комментируют обвинения.