В Нидерландах в мусоре найдена картина, похищенная нацистами из коллекции еврейского арт-дилера

В Нидерландах удалось идентифицировать картину, принадлежавшую известному еврейскому арт-дилеру Жаку Гудстиккеру, чья коллекция была разграблена нацистами во время Второй мировой войны. Полотно будет возвращено наследникам коллекционера.

Как сообщает De Telegraaf, картина, изображающая интерьер Новой церкви (Nieuwe Kerk) в Амстердаме и, предположительно, написанная художником Золотого века Хендриком ван дер Бургом, была обнаружена при необычных обстоятельствах.

Житель Амстердама Роберт ван дер Хук рассказал, что несколько десятилетий назад заметил картину среди груды мусора на улице. Он остановился, забрал ее домой и поставил в подвал, где она простояла долгие годы.

"Она лежала среди мусора и, очевидно, предназначалась для вывоза городскими службами. Мне стало жаль ее, поэтому я забрал картину", – рассказал ван дер Хук.

О происхождении находки он задумался после публикации De Telegraaf о другой картине из коллекции Гудстиккера, обнаруженной в доме потомков голландского командира СС Хендрика Сейффардта. Тогда ван дер Хук вспомнил, что на обороте его полотна была наклейка с надписью Collectie Goudstikker и инвентарным номером 1647.

Он передал фотографии картины и этикетки газете, которая привлекла к исследованию известного арт-детектива Артура Бранда. Сравнив находку с записной книжкой Гудстиккера, где были описаны более тысячи произведений искусства из его собрания, эксперт со стопроцентной уверенностью подтвердил подлинность происхождения картины. По его оценке, Гудстиккер приобрел ее примерно в 1925 году.

В 1940 году, после вторжения нацистской Германии в Нидерланды, Жак Гудстиккер был вынужден бежать из страны. Он успел подняться на последний корабль, отплывавший в Великобританию, однако погиб во время плавания, упав ночью в незакрытый люк. Оставшаяся в Нидерландах коллекция, насчитывавшая около 1400 произведений искусства, была конфискована нацистами, а часть работ оказалась в личном собрании Германа Геринга.

После войны союзники обнаружили более 200 картин и передали их властям Нидерландов для возвращения законным владельцам. Однако большая часть коллекции была возвращена наследникам Гудстиккера лишь в 2006 году.

В последние годы продолжают обнаруживаться новые произведения из собрания коллекционера. В 2025 году в Аргентине была найдена картина художника эпохи барокко Джузеппе Гисланди, также похищенная нацистами из собрания Гудстиккера.