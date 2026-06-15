"Минотавр" Андрея Звягинцева получил главный приз кинофестиваля в Сиднее

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Минотавр" получил главный приз 73-го Сиднейского кинофестиваля. Картина была удостоена Sydney Film Prize – награды в размере 60 тысяч австралийских долларов, которая вручается фильмам, отличающимся смелостью, новаторством и художественной выразительностью. В мае "Минотавр" получил Гран-при Каннского кинофестиваля.

Получая награду в Сиднее, Звягинцев впервые за более чем десять лет посетил Австралию и посвятил свою речь людям, живущим в России.

"Этот фильм очень важен для людей, которым сейчас приходится бороться в России. Русский язык сегодня тоже борется. Этот фильм многое для них значит", – сказал режиссер.

Жюри конкурса возглавил бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо. В состав комиссии также вошли венгерский режиссер Ильдико Эньеди, сингапурский постановщик Бу Джунфэн, австралийский оператор Ари Вегнер и продюсер Салли Райли.

В своем решении жюри отметило, что "Минотавр" исследует тему злоупотребления властью языком, который одновременно напоминает фильмы Альфреда Хичкока и остается глубоко современным. По мнению судей, картина предлагает острый взгляд на сегодняшнюю Россию и затрагивает тему, которая, к сожалению, не теряет актуальности.

Сиднейский кинофестиваль входит в число крупнейших киносмотров Австралии и имеет аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). В 2025 году главный приз Сиднейского кинофестиваля получила картина Джафара Панахи "Простая случайность".