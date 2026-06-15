В Тель-Авиве прошла премьера спектакля по грани "Чёрно-белое кино"

Когда нет декораций, когда чёрные стены и нет сцены, выдержит ли "четвёртая стена", разделяющая актёра и зрителя? 12 июня в театре "Маленький" состоялась премьера музыкального спектакля "Чёрно-белое кино". На сцене двое – актриса Елена Яралова и пианистка Алла Данциг.

Когда спектакль называется "Чёрно-белое кино" и обещают песни на всех языках, думаешь, как готовиться, насколько будет больно, а может не идти? Но на самом деле спектакль идёт по грани "печаль моя светла" и из отчаяния вытаскивает обратно.

Музыка спектакля не "на поддержке", она равноправный участник действия. Моментами перестаёшь её слышать отдельно и начинаешь проживать. Пианистке Алле Данциг удаётся идеально совпасть с темой. Особенно, там, где работает чистая импровизация.

Про актрис не говорят "фактура", это считается грубым и отбрасывает в характерность, которую смешивают с карикатурностью, усилением роли. Но! бывает фактура в спектакле, правильная. Именно ею обладает актриса Елена Яралова, её внешность, помогает её диалогу, и нет, это не лукизм, а нужное умение. Умение работать телом и лицом так же, как работать голосом.

Когда смотришь хорошую работу актёра, то спектакль, о чём бы он ни был, начинает совпадать с твоим сегодняшним днём до странностей. Монолог Джулии Ламберт из пьесы "Театр" Моэма, про женщину и её любови, вдруг осознаётся как монолог еврейского народа, которому не найти любовь к себе среди других народов, а правильнее получать удовольствие от любви к себе. Своего, идеально прожаренного бифштекса.

А как понять, что это было хорошо? Когда не устал, а хотел ещё, когда через пять минут тебя унесло, но не утопило. Как-то так правильно подобраны слова, за них можно держаться как за верёвочные перила мостика над пропастью, хлипко, но не падаешь. И слова все личные, авторские, на всех шести звучавших языках.

А держаться надо. Мы все понимаем – ничего не закончилось. Вслушиваясь в прекрасные стихи и грустные истории, видим, что покой от нас далёк, и что спектакль "Чёрно-белое кино" строит внутри зрителя другое: упорство, силу, и даже веру в то, что если очень надо, то зажжётся свет.

Музыкальный спектакль "Чёрно-белое кино".

Авторы и исполнители – актриса Елена Яралова и пианистка Алла Данциг.

Разговоры, стихи, стихи как разговоры, песни, музыка…

Елена Яралова – актриса театра и кино. В 2007 году получила титул "Лучшая актриса Израиля" за роль Ханы Ровиной в спектакле Камерного театра "Было или не было". На данный момент одна из ведущих актрис Камерного театра, играет также в театрах "Гешер" и "Маленький".

Алла Данциг – израильская пианистка, родом из Беларуси.

Театр "Маленький" (Израиль) – старейший после театра "Гешер" профессиональный театр, созданный выходцами из бывшего Советского Союза, существует с 1997 года и за это время был отмечен многими премиями в Израиле и за рубежом, включая премию Израильской театральной академии. Художественный руководитель театра – Михаил Теплицкий. У театра четыре основателя: Елена Яралова, Борис Энтин, Игорь Березин и Михаил Теплицкий, решившие создать альтернативу большому израильскому театру.