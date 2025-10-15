Парижский клуб отменил концерт певицы из Израиля – более крупный клуб предложил свою сцену

Назначенному на 25 октября концерту израильской певицы иранского происхождения Лираз Чархи в Париже, казалось, не суждено состояться – зал "FGO Barbara" отменил мероприятие под давлением пропалестинских активистов.

Однако у этой истории, вероятно, будет счастливый конец – артистку пригласила выступить в тот же вечер другая парижская площадка: "Café de la Danse".

Как указывает Mako, это стало возможно благодаря петиции, запущенной французскими меломанами и деятелями культуры. В ней указывалось, что смысл творчества Лираз – в налаживании и укреплении культурных и человеческих связей. В записи её альбомов "Zan" (2020) и "Roya" (2022) принимали участие как израильские, так и иранские музыканты – последние вносили вклад анонимно, чтобы не подвергнуться преследованию на родине. Под обращением к мэрии и культурным институциям Парижа в поддержку выступления Лираз подписалось около тысячи человек.

Стоит отметить, что новая площадка для концерта Лираз Чархи больше, чем первая, отказавшаяся его проводить. Зал "FGO Barbara" вмещает 300 зрителей, а "Café de la Danse" рассчитан на 500.