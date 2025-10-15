MTV закрывает сетку музыкальных каналов в Великобритании – другие страны на очереди

Компания "Paramount" объявила о закрытии одного из своих флагманских медиа: сети музыкальных телеканалов MTV, в которую входят каналы MTV 80s, MTV Music, Club MTV, MTV 90s и MTV Live.

На первом этапе шаг затронет зрителей в Великобритании и Ирландии, однако в дальнейшем прекратить вещание музыкального телевидения планируется и в других странах – в том числе Польше, Бразилии, Австралии, Германии и Франции. Музыкальное телевидение станет недоступно британским зрителям с 1 января 2026 года.

При этом основной канал MTV HD продолжит работу. Впрочем, с 2011 года на этом канале не показывают музыкальные клипы – его вещание занято преимущественно реалити-шоу, такими как "Голое влечение" и "Пляж роял".

Появление MTV в 1981 году в США совершило революцию в мире популярной музыки – на протяжении нескольких десятилетий канал, круглосуточно транслировавший музыкальные видеоклипы, запускал новые карьеры и помогал артистам обрести поклонников. В 1987-м открылась европейская "дочка" MTV – MTV Europe, а в 1997 появилась и отдельная британская версия телеканала. По оценкам экспертов, закрытие британского MTV отражает существенный сдвиг в поведении пользователей: в последние годы они предпочитают знакомиться с музыкальными видеоклипа на YouTube и других интернет-площадках.