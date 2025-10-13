x
13 октября 2025
13 октября 2025
13 октября 2025
последняя новость: 18:44
13 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Культура

Европейский вещательный союз перенес голосование о допуске Израиля к "Евровидению" на декабрь

Евровидение-2026
время публикации: 13 октября 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 18:46
Европейский вещательный союз перенес голосование о допуске Израиля к "Евровидению" на декабрь
AP Photo/Ivan Sekretarev

Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что решение о возможном участии Израиля в конкурсе "Евровидение-2026" перенесено на декабрь.

Ранее обсуждение планировалось провести в ноябре, однако, по данным организации, из-за последних событий рассмотрение вопроса будет вынесено на декабрьскую сессию Генеральной ассамблеи EBU.

