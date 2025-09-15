x
15 сентября 2025
|
последняя новость: 12:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 сентября 2025
|
15 сентября 2025
|
последняя новость: 12:57
15 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

В Лондоне пройдет читка "Гордости и предубеждения", чтобы собрать средства для Газы

Звезды
время публикации: 15 сентября 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 12:45
В Лондоне пройдет читка "Гордости и предубеждения", чтобы собрать средства для Газы
Wikipedia.org. Фото: Jane Austen (1775-1817)

Актрисы Амбика Мод ("Будет больно"), Дейзи Ридли ("Звездные войны: Пробуждение силы") и Морфидд Кларк ("Патрик Мелроуз") примут участие в специальной разовой читке сценария по роману Джейн Остин "Гордость и предубеждение" в Лондоне, организованной, чтобы собрать средства для организации Medical Aid for Palestinians (MAP). Режиссер постановки – Нида Манзур ("Мы – Lady Parts"). Читка пройдет 12 октября.

Мероприятие организовала группа Cinema for Gaza, которая в прошлом году помогла собрать более 250 тысяч фунтов стерлингов (около 316 тысяч долларов) для Medical Aid for Palestinians через аукцион личных предметов и мероприятий от ведущих голливудских и европейских кинозвезд. В акукционе приняли участие Джош О"Коннор, Тильда Суинтон, Кен Лоуч, Брайан Кокс, Джонатан Глейзер и другие кинематографисты.

Cinema for Gaza обещает, что средства будут направлены в поликлинику организации Medical Aid for Palestinians, которая пострадала от израильских бомбардировок. Президентом MAP является благотворитель баронесса Патрисия Моррис, которая сменила на этом посту барона Криса Паттерна, в прошлом губернатора Гонконга, члена Британского парламента, канцлера Оксфордского университета и председателя попечительского совета медиаконцерна ВВС. Идея аукциона принадлежит организации "Кино для Газы", созданной британскими кинематографистами и киножурналистами, среди которых кинокритик Ханна Флинт, режиссер Джулия Джекмэн, журналист Лейла Латиф, писательница Софи Монкс Кауфман и продюсер Хелен Симмонс.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 28 марта 2024

Тильда Суинтон, Кен Лоуч и Браян Кокс участвуют в аукционе в помощь жителям Газы