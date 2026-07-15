Amnesty International извинилась перед центром помощи жертвам насилия, основанным Джоан Роулинг

Британское отделение правозащитной огранизации Amnesty International принесло извинения после публикации доклада, в котором центр поддержки женщин Beira's Place, основанный писательницей Джоан Роулинг, был включен в список организаций, якобы входящих в "антиправовое движение".

Доклад под названием "A Growing Threat: The Anti-Rights Movement in the UK" ("Растущая угроза: движение против прав в Великобритании") был опубликован на прошлой неделе. В нем Beira's Place была отнесена к числу так называемых гендерно-критических организаций наряду с еще 116 объединениями.

Однако вскоре Amnesty International UK удалила документ со своего сайта и заявила, что он был опубликован без прохождения обязательной внутренней проверки.

"Мы сожалеем, что этот материал был размещен на нашем сайте без прохождения установленных процедур внутреннего согласования, которые призваны обеспечивать последовательность, точность и соответствие официальной позиции Amnesty International UK. Использованные в докладе формулировки не отражают позицию нашей организации, поэтому документ был оперативно удален", – говорится в заявлении правозащитной организации.

При этом Amnesty подчеркнула, что продолжает выступать как за защиту прав женщин, так и за права трансгендерных людей.

Центр Beira's Place был открыт в Эдинбурге в 2022 году Джоан Роулинг и группой активисток. Писательница, сама пережившая домашнее насилие, заявляла, что в городе не хватало службы поддержки, где женщины, пережившие сексуальное или домашнее насилие, могли бы получать помощь исключительно от женщин и в пространстве только для женщин.

Создание центра последовало за громким конфликтом вокруг Эдинбургского кризисного центра помощи жертвам изнасилований, который в то время возглавляла трансгендерная женщина.

Особое возмущение вызвало включение в доклад организации "For Women Scotland", которая добилась недавнего решения Верховного суда Великобритании о том, что термин "женщина" в законодательстве о равенстве относится к биологическому полу. В докладе Amnesty утверждалось, что это решение привело к "существенному снижению уровня защиты прав ЛГБТ+".

Глава Beira's Place Лесли Джонстон назвала включение центра в список "антиправовых" организаций необъяснимым и оскорбительным для сотрудников и женщин, которым центр оказывает помощь.

Сама Джоан Роулинг в социальной сети X заявила, что готова оказать финансовую поддержку женским организациям, попавшим в так называемый "черный список Amnesty", если они решат обратиться в суд. Аналогичную помощь она предложила и организациям, представляющим интересы мужчин-гомосексуалов, также включенным в спорный доклад.