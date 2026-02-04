В издании Penguin выйдет книга Маруана Баргути "Несломленный: в поисках свободы для Палестины"

Книга осужденного за терроризм Маруана Баргути "Несломленный: в поисках свободы для Палестины" выйдет 5 ноября в издательстве Penguin, сообщает издание The Guardian. В книгу войдут переписка Баргути с общественными деятелями, интервью для прессы, публичные заявления, исторические документы и фотографии, а также отрывки из его книги "1000 дней в одиночном заключении", которая до сих пор была доступна только на арабском языке. Предисловие к книге написала жена Баргути Фадва.

"Долгое время я мечтала, чтобы мир смог услышать собственный голос Маруана, а не шум, который его окружает, – цитирует Баргути The Guardian. – Эта книга наконец делает это возможным, и я надеюсь, что она поможет людям понять, кем Марeан Баргути является на самом деле и как он воплощает палестинскую борьбу за свободу и достоинство".

В декабре 2025 года более 200 актеров, музыкантов и писателей подписали открытое обращение в ООН с призывом освободить Баргути из израильской тюрьмы. Среди подписавших письмо актеры Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Джош О"Коннор, Иэн Маккеллен и Марк Руффало, писательница Маргарет Этвуд, лауреат Нобелевской премии по литературе Анни Эрно и музыканты Стинг, Пол Саймон, Брайан Ино и Энни Леннокс. В списке подписантов оказался и британский актер Стивен Фрай. Авторы письма заявляли, что усилия по освобождению Баргути сравнимы с кампанией за освобождение бывшего президента ЮАР, выступавшего против апартеида, Нельсона Манделы.

Издание The Guardian свой текст о выходе книги Баргути озаглавило так: "Маруан Баргути, "палестинский Мандела", опубликует книгу из тюрьмы".

Маруан Баргути. Краткая справка

Маруан Баргути (Маруан Хасиб Хусейн аль-Баргути) родился в 1959 году в Кафр Кубре.

В начале 80-х стал одним основателей молодежной экстремистской организации "Шабиба" (лидером этой группировки был Мухаммад Дахлан), возглавлял подразделение "Шабибы" в Исламском университете Бир Зейт (Рамалла).

В середине 80-х был арестован и осужден за террористическую деятельность на 6 лет тюремного заключения, в 1987-м был депортирован в Иорданию. В августе 1989-го года вступил в партию ФАТХ, возглавляемую Ясиром Арафатом, служил "координатором" между ячейками партии в Палестинской автономии и за рубежом, вошел в состав ЦК Организации Освобождения Палестины в качестве "независимого участника".

В апреле 1994 года, получив разрешение властей Израиля, вернулся в ПА – возглавил ЦК партии ФАТХ на Западном берегу. Целесообразность этой должности неоднократно обсуждалась на заседаниях руководства партии ФАТХ, затем последовал скандал в мае 1997-го, когда были выявлены серьезные финансовые нарушения в деятельности М.Баргути. В 2000-м (накануне "интифады Аль-Аксы") Баргути лишился поста "генерального секретаря" ФАТХа на Западном берегу, однако по-прежнему продолжал именовать себя "генсеком ФАТХа".

К началу "интифады Аль-Аксы" (осень 2000 года) Маруан Баргути сохранил за собой, фактически, единственный пост – пост главы военизированной террористической группировки "Танзим", ассоциированной с партией ФАТХ. Штаб-квартира "Танзима" располагалась в Рамалле. Боевики данной организации несут ответственность за десятки терактов против граждан Израиля.

4 августа 2001 года израильские военные предприняли попытку ликвидации Маруана Баргути, военный вертолет выпустил ракету по колонне автомобилей, в одном из которых находился Баргути. Он не пострадал – ракеты поразили другую машину, в которой находился один из руководителей личной охраны Арафата. После этого инцидента М.Баргути неоднократно выступал с резкой критикой израильской "тактики политических убийств" – причем трибуну ему предоставляло даже такое уважаемое и влиятельное издание как The Washington Post.

15 апреля 2002 года израильские спецслужбы провели в Рамалле операцию, в ходе которой Маруан Баргути был задержан. Многие арабские и международные правозащитные организации неоднократно выступали с требованиями об освобождении Баргути, заявляя, что он содержится в тюрьме "по политическим мотивам".

20 мая 2004 года лидер террористов был признан виновным в убийстве 5 израильтян и личной причастности к организации четырех терактов (первоначально он обвинялся в убийстве 37 человек). Приговорен к пяти пожизненным заключениям и 40 годам тюрьмы дополнительно. В январе 2005 года, накануне "президентских выборов" в ПА, был переведен из одиночки в общую камеру.

Находясь в тюрьме, Баргути не прекращал политическую деятельность. Он баллотировался в "президенты Палестины", и снял свою кандидатуру лишь после того, как Аббас пообещал сделать все возможное для его освобождения. В июне 2007 года Маруан Баргути резко осудил военный переворот, осуществленный ХАМАСом в секторе Газы.

Согласно многочисленным опросам, проводившимся на Западном берегу, "если бы выборы президента Палестины проводились сейчас", Маруан Баргути был бы в числе самых популярных кандидатов.

Действующий "президент Палестины" Махмуд Аббас неоднократно требовал освобождения Маруана Баргути, не скрывая, что видит в Баргути своего "преемника".

Идею освобождения Баргути для "укрепления авторитета" Аббаса поддерживали в Белом доме (администрации Байдена, Обамы, Буша). За его освобождение выступали и некоторые израильские политики, в том числе бывший президент Израиля Шимон Перес. ХАМАС требовал включить Баргути в "список Шалита", однако правительство Нетаниягу отказалось освобождать из тюрьмы лидера "Танзима". ХАМАС продолжал добиваться освобождения Баргути в рамках сделок после нападения на Израиль 7 октября 2023 года и захвата сотен заложников. Однако Маруан Баргути остается в тюрьме.