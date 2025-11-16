Про культовую игрушку Лабубу снимут фильм

Кинокомпания Sony Pictures приобрела права на экранизацию истории популярной мягкой игрушки Лабубу. Проект находится на ранней стадии разработки. Предполагается, что сначала выйдет полнометражный фильм, и, если он окажется успешным, то станет основой для нескольких частей франшизы. Пока у фильма про Лабубу нет ни продюсера, ни режиссёра, и до сих пор неясно, будет ли он игровым или анимационным.

Sony Pictures приняли решение подписать контракт с производителями Лабубу после того, как анимация "Кейпоп охотницы на демонов" стала одним из самых успешным проектов компании: фильм возлавил прокат по сборам в кинотеатрах и вошел в список самых популярных проектов на стриминговой платформе Netflix. Песни из картины занимали первые строчки хит-парадов.

Игрушки были созданы живущим в Европе гонконгским художником Лун Касином как часть линейки фигурок-монстров компании How2Work. Но неожиданно именно Лабубу приобрели культовую популярность. Сначала в 2019 году в Юго-Восточной Азии когда их начала продвигать китайская сеть Pop Mart. По словам Лун Касина, создавая Лабубу, он вдохновлялся североевропейскими сказками (он переехал из Гонконга в Нидерланды в детстве).