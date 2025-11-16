Антиизраильский инфлюенсер призвал не пускать Галь Гадот на "Оскар"

Американский инфлюенсер турецкого происхождения Хасан Пайкер, который ведет ежедневные политические стримы, в интервью Variety призвал не допускать израильскую актрису Галь Гадот на церемонию награждения премии Американской киноакадемии "Оскар". Пайкер заявил, что Гадот "нужно запретить на "Оскаре" за то, что она паршивая актриса". "Думаю, ей нечего там делать – за преступление, которое она совершила не только против вселенной DC, но вообще против любого фильма, в котором участвовала", – сначала пошутил он. Но после пояснил свою позицию: "Если серьёзно, Галь Гадот играет важную роль в нормализации Израиля – не как фашистского этногосударства, а как места, откуда родом много красивых женщин. А эти красивые женщины, как назло, служат в ЦАХАЛе, потому что существует ещё и это странное сексуализированное восприятие армии, которое тоже свою роль играет в нормализации Израиля, его деятельности и попыток всё это отмывать". После чего Пайкер похвалил другую американскую актрису израильского происхождения – Натали Портман – за то что та не занимает произраильскую позицию.

Галь Гадот. Фотогалерея

В том же интервью Пайкер повторил версию о том, что режиссер Джеймс Ганн в фильме "Супермен" воспроизвел палестино-израильский конфликт. По этой версии, вымышленная страна Боравия – это аллюзия на Израиль. Боравия, которая владеет американским оружием, жителей соседней страны Джанхарпур. Ганн позднее отрицал, что сюжет "имеет какое-либо отношение к Ближнему Востоку".

"Джеймс Ганн куда более "прогрессивный", чем делает вид, – прокомментировал эту версию Пайкер. – Да брось, чувак, ты сделал лидера Боравии выглядящим как Давид Бен-Гурион. Он просто один в один похож на первого премьер-министра Израиля. Нам даже не важно, что ты скажешь об этом – мы прекрасно понимаем, на что смотрим".

Хасан Пайкер родился в США, но вырос в Турции. Его отец – один из создателей консервативной "Партии будущего". Сам Пайкер вернулся в Америку, где закончил университет и стал одним из популярных сетевых политических комментаторов. По данным на 2025 год, его канал занимает 22-е место по популярности в сети Twitch. На его канале почти 3 млн. подписчиков. Пайкер один из крайних защитников левой идеологии в США и яростный критик Израиля. Начиная с 7 октября, Пайкер активно выступал против Израиля, называя его "оккупационным режимом". В своих выступлениях он всегда опирается на информацию катарского телеканала "Аль-Джазира" и распространяет информацию террористической организации ХАМАС. Так, например, после падения ракеты на парковке в больнице "Аль-Ахли" в Газе 17 октября 2023 года Пайкер тут же вышел в эфир, обвинив в атаке на больницу Армию обороны Израиля. Он не отказался от своих слов и после того, когда появились доказательства, что разорвавшаяся на территории больницы ракета была запущена самими террористами. Пайкера не раз упрекали в распространении антиизраильской пропаганды.