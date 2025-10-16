Автор фильма о бывших израильских заложниках переснимет финал

Израильский режиссер Том Шоваль заявил, что планирует снять новый финал для своей картины "Письмо Давиду", в которой рассказывает историю заложников Давида и Ариэля Кунио.

Фильм был представлен в феврале 2025 года на Берлинале при поддержке дирекции фестиваля и организаторов, вышедших тогда на красную дорожку церемонии открытия с портретами братьев Кунио, которые на тот момент полтора года находились в заложниках в Газе.

Фильм рассказывает о знакомстве и дружбе режиссера и братьев Кунио – близнецов Давида и Эйтана – которая началась 13 лет назад, когда Шоваль снимал свою дебютную картину "Юность". По сценарию, два брата из бедствующей семьи похищают соседку, чтобы потребовать за нее выкуп. Фильм был представлен на Берлинале, в него включены документальные съемки проб, в которых принимали участие близнецы, фильма "Юность", интервью с Эйтаном, который вместе с семьей чудом спасся в безопасной комнате во время нападения террористов ХАМАСа 7 октября 2023 года. Давид был похищен вместе с семьей – женой Шарон и трехлетними дочерьми Юли и Эммой. Шарон и девочки вернулись по первой сделке после 54 дней плена. Ариэль Кунио, младший брат близнецов Давида и Эйтана, был похищен вместе со своей девушкой Арбель Йехуд, которую удалось вернуть только после 482 дней плена. Давид – близкий друг Ярдена Бибаса, чьи жена Шири и дети Ариэль и Кфир были жестоко убиты в плену.

В финале своего фильма "Письмо Давиду" режиссер говорит, что его картина не закончена. Когда стало известно, что семья Бибас погибла, он был вынужден добавить это в фильм. И тогда, по его признанию, осознал, что, возможно, ему придется когда-то написать то же самое о братьях Давиде и Ариэле. Однако теперь у картины будет счастливый финал. Шоваль планирует снять его вместе с Давидом, хотя еще не виделся с освобожденным другом. Ни Давид, ни Ариэль пока не видели картину.