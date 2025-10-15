Фильм "Да" Надава Лапида включен в шорт-лист главной кинопремии Европы

Картина израильского режиссера Надава Лапида "Да" включена в шорт-лист премии Европейской киноакадемии. Другими претендентами на главный европейский приз в кино стали обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля "Простая случайность" иранца Джафара Панахи, "Мечты" Дага Йохана Хёугеруда, получившие главный приз Берлинале, а также лента "Голос Хинд Раджаб" постановщицы из Тунисса Каутер Бен Хании, претендент на "Оскар" от Палестины "Палестина 36" Аннемари Джасир, "Однажды в Газе" Тарзана и Араба Нассера, фильм Сергея Лозницы "Два прокурора", "Бугония" Йоргоса Лантимоса и многие другие. Всего на премию претендуют 44 картины со всего мира.

Премьера "Да" состоялась вне конкурса на Каннском кинофестивале, после чего фильм был включен в список лучших фильмов десятилетия журнала IndieWire и был куплен для дистрибуции в десятках стран. В Израиле картина была номинирована на премию Израильской киноакадемии "Офир" в восьми номинациях, включая "Лучший фильм", и победила в категориях "Лучшая операторская работа" и "Звуковое оформление". В израильский прокат "Да" должен выйти в ноябре этого года.