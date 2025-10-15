x
15 октября 2025
|
последняя новость: 15:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 октября 2025
|
15 октября 2025
|
последняя новость: 15:06
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Фильм "Да" Надава Лапида включен в шорт-лист главной кинопремии Европы

Израильское Кино
время публикации: 15 октября 2025 г., 14:45 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 15:07
Фильм "Да" Надава Лапида включен в шорт-лист главной кинопремии Европы
AP Photo/Vadim Ghirda

Картина израильского режиссера Надава Лапида "Да" включена в шорт-лист премии Европейской киноакадемии. Другими претендентами на главный европейский приз в кино стали обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля "Простая случайность" иранца Джафара Панахи, "Мечты" Дага Йохана Хёугеруда, получившие главный приз Берлинале, а также лента "Голос Хинд Раджаб" постановщицы из Тунисса Каутер Бен Хании, претендент на "Оскар" от Палестины "Палестина 36" Аннемари Джасир, "Однажды в Газе" Тарзана и Араба Нассера, фильм Сергея Лозницы "Два прокурора", "Бугония" Йоргоса Лантимоса и многие другие. Всего на премию претендуют 44 картины со всего мира.

Премьера "Да" состоялась вне конкурса на Каннском кинофестивале, после чего фильм был включен в список лучших фильмов десятилетия журнала IndieWire и был куплен для дистрибуции в десятках стран. В Израиле картина была номинирована на премию Израильской киноакадемии "Офир" в восьми номинациях, включая "Лучший фильм", и победила в категориях "Лучшая операторская работа" и "Звуковое оформление". В израильский прокат "Да" должен выйти в ноябре этого года.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 19 августа 2025

Выбран фильм, который представит Палестину на премии "Оскар"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 12 сентября 2025

Неделя в кино: между "Списком Шиндлера" и "Голосом Хинд Раджаб"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 18 сентября 2025

Фильм "Простая случайность" Джафара Панахи выдвинут на "Оскар" от Франции