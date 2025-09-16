"Корпус" – первая драматическая выставка Саши Окуня в Тель Авивском музее искусств

В Музее искусств Тель-Авива впервые открылась для широкой публики персональная выставка израильского художника Саши Окуня Сorpus (тело, плоть).

Его картины некоторые называют гротеском, однако и сам художник и его зрители не соглашаются с таким определением.

"Я не рисую гротеск, говорит советско-израильский художник/преподаватель/автор и нонконформист Саша Окунь, – я рисую реальность". И эта "Реальность" художника не всегда легка для зрителя. Отнести эти работы к определённому стилю уже почти невозможно, у него выработался свой, очень узнаваемый сашеокуневский стиль.

Выставка Corpus (лат. corpus) – слово, обозначающее одновременно и живое тело, и труп – говорит о том, о чём Саша говорит практически всегда, о праве и бесправии телесности и бессилии человека перед ней.

Художник Саша Окунь не соблазнился трендом бодипозитива. Безжалостным взглядом смотрит художник на человека, не прощает ему соматической слабости. Его работы и ранее зачастую были полны презрения и неприятия, а его взгляд, как белый свет примерочных, выявляет видимые и невидимые изъяны. Но на выставке "Тело", эти образы наполнены ещё и грустью, и попыткой отчаянного сопротивления бесконтрольному делению человеческих клеток.

Это тело ещё и нагло позволяет себе быть, не стыдится себя такого, не прячется по углам, а испытывает чувства, вернее, порывы, проявляет инстинкты, показывает себя. Не стесняется своей ужасности, а верит, что его такое кто-то захочет и разделит с ним эту телесообразность, эту тяжесть, которую, по некоторым теориям, обрели Адама и Ева в Эдемском саду, после поедания незрелого плода с Древа познания, были они душами, но стали одеты в "одежды из кожи".

Уровень мастерства Окуня, – это не только художественный навык, свобода владения инструментами, он – отточенная мысль, и это позволяет художнику точнее передавать свою идею.

Не кровать, а бесконечное, хотя и розовое поле боя, на котором не должно расслабиться и получать удовольствие. А нужно вести битву за разрешение себе быть. Можно ли всем этим складкам и родинкам и любить, и отдавать любовь?

Можно ли быть телом, практически без души, физиологичным, и при этом не стать заложником своей физичности.

Кажется, что Окуневская "Пьета" оплакивает именно этот момент, как может божественное проявиться в этом куске дрожащей плоти, и как оно смеет его покинуть, оставив за собой оплывающее нечто…

Перед каждой картиной вам захочется остановиться, задать вопросы и ответить на них, и что, и как, и почему.

Выставка Саши Окуня Corpus, Тель-Авивский музей искусств

Выставка продлится до 27 декабря 2025 года.

Кураторы – Анат Данон Сиван и Далит Матитьягу.

Помощники куратора: Юми Охайон, Шир Кохави

Саша Окунь родился в 1949 году в Ленинграде. В начале 1970-х учился в Ленинградском художественном училище, участвовал в андеграундных выставках. В 1979 эмигрировал в Израиль, поселился в Иерусалиме, где живёт и работает до сих пор.

На протяжении десятилетий он преподавал в Академии "Бецалель".

Его работы находятся в музеях и частных коллекциях

На данный момент в музее Петах-Тиквы проходит ещё одна выставка Саши Окуня "Тина Калишер, Йоси Шапира и другие"