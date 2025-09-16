x
16 сентября 2025
16 сентября 2025
16 сентября 2025
последняя новость: 08:59
16 сентября 2025
Культура

Телеканал HBO Max покажет сериал о 7 октября в США

Премьера
Сериал
время публикации: 16 сентября 2025 г., 08:30 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 08:25
Телеканал HBO Max покажет сериал о 7 октября в США
AP

Израильский сериале "Один день в октябре", основанный на реальных историях израильтян, переживших нападение 7 октября, покажет американский телеканал HBO Max. Премьера состоится 7 октября 2025 года к двухлетней годовщине нападения.

Авторы сериала Одед Давидофф и Даниэль Финкельман. Продюсеры проекта -- медиагигант Fox Entertainment Studios в сотрудничестве с израильской корпорацией yes продюсерской компанией Moriah Media.

Сериал рассказывает семь историй о семьях, переживших трагедию 7 октября. В проекте снимались Нета Рот, Ави Азулай, Ноа Кедар, Наоми Левов, Хишам Сулейман, Юваль Семо, Михаиль Алони, Лиор Ашкенази, Ори Перельман и другие актеры.

