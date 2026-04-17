Испания отказалась от трансляции "Евровидения-2026" на фоне спора вокруг участия Израиля

Испанская государственная телерадиокорпорация RTVE объявила, что в знак протеста против участия Израиля не будет транслировать конкурс "Евровидение" в 2026 году. Это первый случай с момента дебюта страны в конкурсе в 1961 году, когда шоу полностью исчезнет с экранов испанского телевидения.

В RTVE объяснили этот шаг реакцией на решение Европейского вещательного союза (EBU) допустить Израиль к дальнейшему участию в конкурсе. До официального объявления представители вещателя заявляли, что в текущих условиях сохранять нейтралитет стало "невозможно", а обстановка вокруг "Евровидения" характеризуется политическим недоверием.

Ранее Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения отказались от участия в конкурсе, однако решение Мадрида не транслировать "Евровидение" еще более радикально. Например, несмотря на отказ нидерландской телерадиокомпании AVROTROS от участия в конкурсе 2026 года, она планирует сохранить трансляции для зрителей.

Решение RTVE получило поддержку испанского правительства. Министр культуры Эрнест Уртасун назвал его "смелым" и подчеркнул, что культурные мероприятия "не должны становиться площадкой для стран, вовлеченных в гуманитарные кризисы". В сентябре 2025 года Уртасун принял участие в пропалестинской демонстрации, которая проходила во время кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Ранее он заявлял, что "если не удастся помешать участию Израиля (в Евровидении – прим.ред.), придется действовать. Мы не можем нормализовать его присутствие на международных форумах, как будто ничего не происходит".