Иранский режиссер Асгар Фархади призвал кинематографистов выступить против разрушения инфраструктуры

Двукратный лауреат премии "Оскар" Асгар Фархади обратился к мировому киносообществу с призывом выступить против разрушения гражданской инфраструктуры в Иране на фоне обострения риторики со стороны США.

Заявление режиссера, известного по фильмам "Развод Надера и Симин" и "Коммивояжер", было опубликовано через иранского журналиста Мансура Джахани. Оно последовало за высказываниями президента США Дональда Трампа, который в последние дни ужесточил свою позицию, пригрозив уничтожением объектов гражданской инфраструктуры, включая мосты и электростанции, в случае отсутствия соглашения о прекращении огня.

Фархади подчеркнул, что разрушение инфраструктуры напрямую затрагивает мирное население и его базовые потребности.

"Это не просто уничтожение зданий – это удар по человеческой жизни и достоинству. Атаки на инфраструктуру страны являются военным преступлением", – говорится в его обращении.

Режиссер призвал художников и кинематографистов по всему миру объединиться и "стать голосом" в этот критический период, чтобы остановить, по его словам, "бесчеловечный, незаконный и разрушительный процесс".

На фоне продолжающейся напряженности между США и Ираном заявление Фархади стало одним из заметных откликов представителей киноиндустрии на возможную эскалацию конфликта.

Асгар Фархади – один из самых заметных иранских режиссеров, не являющимся диссидентом. Он является единственным из ныне живущих постановщиков, дважды получивших премию "Оскар" за фильм на иностранном языке ("Развод Надера и Симин", "Коммивояжер"). В 2021 году его картина "Герой" получила Гран-при Каннского кинофестиваля. В 2026 он представит в Каннах свою новую ленту "Параллельные истории", снятую во Франции. В фильме снимались Изабель Юппер, Винсент Кассель и Катрин Денев.