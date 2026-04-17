Неделя в кино: "Проект "Аве Мария" – очаровательная космическая одиссея с Райаном Гослингом

Израильские кинотеатры оживают, и на экраны с запозданием выходят картины, которых ждали все киноманы мира. Один из таких фильмов – "Проект "Аве Мария", который в российской локализации называют "Проект "Конец света" с присущей российским прокатчикам мрачной прямолинейностью. "Проект" – экранизация одноименного романа американского фантаста Энди Вейера, которого любят кинематографисты: в 2015 году по его книге "Марсианин" снял фильм Ридли Скотт. Как и главный герой "Марсианина", протагонист "Проекта" оказывается в космосе в полном одиночестве и вынужден выживать как может, а параллельно еще и мир спасать. Но, в отличие от Скотта, авторы "Проекта" снижают героический пафос этой истории, и у них получается очаровательный, смешной, трогательный фильм о том, что героизм – не встроенная характеристика, а выбор. И иногда вообще не твой.

Завязка у этой истории вполне банальна (и тут российские прокатчики близки к истине) – планете Земля грозит медленное и мучительное умирание, потому что в космосе появились черные частички (не путать с черными чернушками Миадзаки), которые пожирают Солнце. А без Солнца на Земле постепенно наступит голод и мучительное вымирание. Позабыв о вражде и противоречиях, лучшие умы разных стран (Россия, Китай и США в авангарде) пытаются найти решение – как уничтожить астрофаги (так назовут прожорливые частички) и спасти Землю. Но, по закону жанра, вся мощь и международные ресурсы не могут справиться с экзистенциальной угрозой, поэтому на помощь призовут ученого-неудачника Грейса (Райан Гослинг), которого выгнали из академии за нестандартный подход к привычному.

Грейс работает учителем в школе, куда ездит на велосипеде ("И это не для тренировки", – поясняет он с ухмылкой), носит смешные вязаные кардиганы и вообще не планирует спасать мир. Когда в его классе появляется закованная в черное пальто босс проекта по спасению человечества Стратт (самая яркая актриса сегодняшнего кино Сандра Хюллер), Грейс изо всех сил старается отмахнуться от нее, как от галлюцинации. Но Стратт настойчива и хладнокровна, перед ней стоит серьезная задача, ей не до сантиментов. Грейса заталкивают в огромный правительственный внедорожник и увозят на секретную базу, где посвящают в план спасения – экспедиция на космическом корабле "Аве Мария" должна направиться к единственной звезде, которую астрофаги не пожирают, чтобы найти способ их остановить.

Все это Грейс вспоминает постепенно, проснувшись на "Аве Марии" в компании двух погибших астронавтов и туповатого бортового компьютера Мэри – единственного собеседника и помощника. С трудом сообразив, как он здесь оказался (Стратт хоть и подпала под очарование улыбки Грейса-Гослинга, делу оказалась верна гораздо больше, чем своим чувствам), Грейс понимает, что шансов вернуться на Землю у него нет. Но надо хотя бы попробовать спасти мир. Примерно с тем же настроением болтается в космосе и Рокки – камнеобразный астронавт с планеты Эрид, который оказался в космосе с той же миссией: найти способ победить пожирающих Солнце астрофагов. Так у Грейса появляется не просто союзник (хоть и весьма странного вида), но и настоящий, хоть и чудаковатый друг.

Казалось бы, в этой коллизии нет ничего нового – об одиночестве в космосе сняты десятки фильмов, часть из которых можно определенно назвать философскими притчами (от того же "Марсианина" до получившей семь премий "Оскар" "Гравитации"), о грозящем человечеству апокалипсисе, который нужно остановить героическим усилием отважных астронавтов, тоже (от хрестоматийного "Армагеддона" до экзистенциального "Интерстеллара"), а уж тема внезапной дружбы с чужим вообще одна из самых любимых у Голливуда (от "Инопланетянина" и "Формы воды" с "Аватаром" до облегченной версии для детей в "Корпорации монстров" и "Как приручить дракона"). "Проект "Аве Мария" Фила Лорда и Кристофера Миллера, казалось бы, лишь вторит всем перечисленным выше фильмам, эксплуатируя давно опробованные триггеры. И тем не менее от фильма в восторге и критики, и зрители.

Главный секрет успеха "Проекта", конечно, Райан Гослинг. Красавец Гослинг, казалось бы, обречен был застрять в амплуа героя-любовника и гламурного мачо. Но вот уже второй раз за свою карьеру он феерически высмеивает и мачизм и свою обреченность на гламур. В "Барби", например, Гослинг с энтузиазмом схватился за роль туповатого кукольного Кена. А в "Проекте "Аве Мария" и вовсе изо всех сил кутается в нелепые кардиганы и очки и пишет сложные формулы, чтобы зритель поверил, что его Грейс не секс-символ Голливуда, а гениальный недотепа-ученый. "Проект "Аве Мария" – роскошный актерский бенефис, с которым Гослингу безусловно очень повезло. Тем более, что сценарист Дрю Годдард (он же писал сценарий к "Марсианину") отлично популяризировал перенасыщенный исходник, наполнив его юмором и очаровательной мелодрамой, а режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер (авторы "Мачо и ботана", "Облачно, осадки в форме фрикаделек", серии "Лего-фильмов" и трилогии полнометражных мультфильмов про Человека-паука, за которые получили "Оскар") – истинные мастера поиронизировать и подбавить трогательной милоты.

При всех космических спецэффектах (говорят, в романе очень много технических деталей про космос) "Проект "Аве Мария" получился фильмом не для фанатов научной фантастики (они, кстати, недовольны), а для семейного просмотра. Это еще одна обаятельнейшая история о сближении с иным, без которого невозможно спасти мир. Увы, при всей популярности темы в мировом кинематографе, человечество снова и снова оказывается на грани апокалипсиса именно потому, что так и не усвоило урок. И для этого ему совершенно не нужны никакие астрофаги.