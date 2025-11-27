Иранский режиссер-диссидент "глубоко разгневан" показом его фильма в Израиле

Иранский режиссёр-диссидент Мохаммад Расулоф заявил, что "глубоко разгневан" показом его фильма "Семя священной смоковницы" в Израиле на фестивале иранской культуры "Норуз", который проходил 24 и 25 ноября. По словам Расулофа, он узнал о том, что фильм покажут в Израиле, из социальных сетей и, несмотря на то, что международные права на картину ему не принадлежат, категорически не согласен с этим показом. Режиссер заявил, что категорически против показа его фильмов "там, где политики нацелили бомбы и ракеты на народ Ирана".

Фильм Мохаммада Расулофа был включен в программу первого фестиваля иранского кино "Норуз" в Сдероте, который проходил с 24 по 25 ноября. Всего в программе приняли участие пять картин. Часть из них – фильм Расулофа и "Читая Лолиту в Тегеране" Эрана Риклиса – запрещены к показу в Иране. Однако в программе смотра были и две картины лауреата премии "Оскар" Асгара Фархади, который продолжает жить и работать в Иране.

"В моём фильме я сказал всё, что мог, против структуры угнетения в Иране, – заявил режиссер в обращении к организаторам фестиваля. – Надеюсь, что и вы найдёте в себе смелость разоблачить правителей земли, на которой живёте, чьи руки запятнаны кровью множества людей". Отметим, что в 2024 году, до войны Израиля с Ираном, фильм "Семя священной смоковницы" был фильмом-открытия Хайфского международного кинофестиваля. Однако во время 12-дневной войны отношение иранских режиссеров-диссидентов к Израилю изменилось. Они опубликовали открытое письмо с требованием остановить израильские бомбардировки и ядерную программу аятолл. Письмо подписали Расулофф и победитель Каннского кинофестиваля 2025 года Джафар Панахи. Позже на своей странице в социальной сети Instagram ранее Расулоф публиковал фото и видео, осуждающие гуманитарную ситуацию, в которой оказались жители Газы в разгар войны.

Заявление Расулофа прозвучало после того, как близкие к режиму аятолл медиа раскритиковали саму идею проведения фестиваля иранского кино в Израиле. Расулоф вынужден был тайно покинуть Иран год назад после того, как его приговорили к 8 годам тюремного заключения и избиению плетьми за отказ отменить участие фильма "Семя священной смоковницы" в программе Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает о семье, в которой отец работает в Революционном суде Ирана, ежедневно приговаривая десятки людей к казни, а дочери наблюдают за протестами против режима. В фильм включены документальные кадры студенческих протестов в Иране. Фильм приходилось снимать подпольно. А по приговору суда Расулоф должен был не только отсидеть 8 лет, но и лишиться права на профессию. Однако уже в августе 2025 года в интервью изданию Deadline режиссер заявил, что ситуация в Иране меняется, и он готов вернуться на родину. "Иран, который я покинул, очень отличается от сегодняшнего Ирана, – сказал он. – С тех пор произошло так много всего. Когда я уезжал, у меня был приговор к восьми годам тюрьмы, который надолго лишил бы меня возможности снимать фильмы, поэтому я был очень заинтересован остаться в Европе и продолжать работать. Но ситуация в Иране меняется настолько быстро. Сейчас моё возвращение и возможность снова работать в качестве режиссера могут случиться даже раньше, чем я предполагал. Парламент Ирана только что одобрил закон, который отменяет тюремные сроки для тех, кто был вынужден покинуть страну незаконно. Так что ситуация уже улучшилась".