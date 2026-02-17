В Ленинградской области произошел взрыв в здании комендатуры, сообщается о погибших

Днем 17 февраля произошел взрыв в здании военной комендатуры, расположенной во Всеволожском районе Ленинградской области России. Сайт "Главный региональный" сообщает о гибели двух военнослужащих, официально эта информация не подтверждена.

Согласно источнику, в результате детонации, причина которой пока не установлена, обрушились второй и третий этажи, а также чердачное перекрытие. Существует угроза дальнейшего обрушения.

Под завалами может находиться еще до четырех человек. На месте работают сотрудники экстренных служб