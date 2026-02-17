Муниципалитет Нетании отменил запланированное выступление "доверенного лица Путина"

Представитель муниципалитета Нетании официально уведомил организацию "Израильские друзья Украины" об отмене запланированного на вторник, 17 февраля, образовательного мероприятия с участием российского космонавта, "доверенного лица Путина" Федора Юрчихина в планетарии Нетании.

Напомним, сообщение о запланированной лекции вызвало резонанс в русскоязычном сообществе: дело в том, что Федор Юрчихин, действительно опытный космонавт-испытатель, который провел на орбите вокруг Земли 670 дней и совершил девять выходов в открытый космос – еще и крайне неоднозначная фигура, задействованная российской пропагандой в "решении задач, связанных с проведением СВО": именно так российские СМИ представляют этого человека и его участие в пропаганде войны против Украины.

Он нередко посещает оккупированные Россией территории – например, о его визите в Запорожскую область можно почитать здесь. Президент России Владимир Путин, в список доверенных лиц которого Федор Юрчихин был внесен в 2024 году, неоднократно заявлял, как высоко он ценит ветеранов ракетно-космической отрасли. Список доверенных лиц, напомним, был необходим Путину для президентских выборов – на которых он ожидаемо победил в марте 2024 года, получив свой пятый президентский срок.

Вскоре после публикации сообщений о запланированном визите и множестве обращений от граждан и общественных организаций, включая "Израильских друзей Украины", с протестом против этого мероприятия, на афише лекции Юрчихина пропала возможность бронирования места "по причине sold-out", однако само мероприятие оставалось в силе. Сейчас эта афиша удалена с сайта планетария.