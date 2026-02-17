Статистика: разрыв в качестве жизни между евреями и арабами сохраняется

Центральное статистическое бюро опубликовало сравнительный анализ качествак жизни среди представителей еврейского и арабского секторов в Израиле.

В соответствии с представленными статистикой данными, положение евреев лучше положения арабов по большинству показателей. Вместе с тем, в 2024 году зафиксирован рост количества арабов, работающих по своей профессии – 76,4% арабов работают в соответствии со своим образованием, по сравнению с 72,5% евреев.

В сфере личной безопасности положение евреев лучше положения арабов по большинству показателей. Вместе с тем среди арабов реже сообщают о том, что они страдают от агрессивного поведения на дороге, чем среди евреев, и разрыв между группами увеличился в 2020–2024 годах.

В сфере здравоохранения положение евреев лучше по показателям: ожидаемая продолжительность жизни (среди мужчин), младенческая смертность, здоровый образ жизни, ощущение депрессии, самооценка здоровья и избыточный вес.

Вместе с тем среди арабских женщин и мужчин зарегистрировано меньше новых случаев злокачественных новообразований (онкологии). По показателю доверия к системе здравоохранения зафиксирован разрыв в пользу арабов (в 2023 году отмечалось равенство). По показателю ожидаемой продолжительности жизни среди женщин отмечено равенство.

В сфере жилья и инфраструктуры положение евреев лучше по показателям удовлетворенности районом проживания и скученности жилья. Положение арабов лучше по показателю доли расходов на жилье в располагаемом доходе. По удовлетворенности квартирой и общественным транспортом, а также по неудовлетворенности временем в пути на работу зафиксированы равные результаты.

В сфере образования, уровня образования и навыков положение евреев лучше положения арабов по большинству показателей. По показателю учебных достижений в возрасте 17–15 лет между двумя группами отмечено равенство. По показателю получения аттестата зрелости ("багрута") на пять единиц по математике разрыв в пользу евреев увеличился в 2015–2024 годах (в 2024 году разрыв составил 36% по сравнению с 30% в 2023 году).

В сфере гражданского участия и управления положение евреев лучше по всем показателям. Вместе с тем разрыв в пользу евреев по показателю доверия к правительству сократился с 46% в 2023 году до 20% в 2024 году. В то же время по показателю доли женщин на руководящих должностях в государственном секторе разрыв в пользу еврейских женщин увеличился с 45% в 2023 году до 73% в 2024 году.

В сфере окружающей среды положение евреев лучше положения арабов по всем показателям.

В сфере личного и социального благополучия положение евреев лучше положения арабов по большинству показателей, и только по показателю ожиданий относительно будущего существует разрыв в пользу арабов.

В сфере материального уровня жизни положение евреев лучше положения арабов по всем показателям. В обеих группах населения отмечен рост показателя удовлетворенности экономическим положением, и разрыв между ними сократился.

В сфере досуга, культуры и общественной жизни по большинству показателей положение евреев лучше. По показателю удовлетворенности балансом между работой и другими сферами жизни положение арабов лучше, а по показателю посещения лесов, природных заповедников и национальных парков отмечено равенство. По показателю участия в волонтерской деятельности разрыв в пользу евреев увеличился с 70% в 2023 году до 80% в 2024 году.

В сфере информационных технологий положение евреев лучше положения арабов по большинству показателей. Вместе с тем арабы сообщают о более высоком ощущении безопасности в онлайн-среде.