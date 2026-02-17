Скоро в Израиле: спектакль "Inostranka" с Машей Машковой в главной роли

С 4 по 7 марта в Хайфе, Тель-Авиве, Ашкелоне и Беэр-Шеве пройдут премьерные показы спектакля "Inostranka" в постановке Максима Диденко по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова. В главной роли – Маша Машкова. Драматург – Михаил Дурненков.

Разговор об эмиграции

"Inostranka" – это спектакль-разговор без четвертой стены: ироничный, честный, смешной и терапевтический. Он говорит об эмиграции как о вечном человеческом опыте – попытке найти свое место в этом мире и сохранить чувство юмора, когда все вокруг становится чужим и новым. Основано на реальных событиях.

Что заставляет человека уехать из дома? Политика, история, обстоятельства или просто "плохое настроение"? Спектакль "Inostranka" ищет ответы на эти вопросы и переносит их в сегодняшнюю реальность. Но это не просто история героини Маруси Татарович – это и личная история актрисы Маши Машковой, ее попытки пробиться в Голливуде, жизнь в Лос-Анджелесе, воспоминания о семье и взрослении.

Звездная команда

Над спектаклем работала звездная команда: режиссер Максим Диденко, драматург Михаил Дурненков, композитор Анна Друбич, хореограф Владимир Варнава, художник Ксения Перетрухина, видеохудожник Олег Михайлов, актеры Маша Машкова, Никита Кукушкин, Варвара Шмыкова, Максим Суханов, Никола Ашурков.

Максим Диденко объединил живой театр, кино и мультимедиа, создавая современный язык сценического искусства и открывая новые формы театрального высказывания. В спектакле два параллельных процесса: театральный, постановочный и кинематографический. Кино становится частью спектакля, что придает проекту особую глубину.

"У меня нет ощущения, что это классический моноспектакль. У меня ощущение, что я в компьютерной игре. В какой-то момент я внутри этого цифрового мира, а в какой-то – выхожу из него и начинаю взаимодействовать со зрителями напрямую.

Это постоянная перестройка организма, абсолютная концентрация. Но это невероятно интересно. Это другой театр, другая скорость, другой ритм. Для меня это феноменальный опыт.

У нас получился театр, которого я раньше не видела. Честно говоря, мне самой, как зрителю, очень хочется посмотреть этот спектакль. Это соединение кино, стендапа и искусственного интеллекта. Некоторые зрители после премьеры говорили, что у них было ощущение, похожее на то, как после просмотра фильма "Аватар". Когда я нахожусь внутри этого спектакля, на сцене, у меня действительно есть ощущение, что я в "Аватаре": происходят невероятные технические трюки, и при этом остается очень много живого – в том числе прямой контакт со зрителями. Для меня это невероятное приключение. Я буквально считаю дни, чтобы скорее приехать в Израиль и снова оказаться на сцене в этом "аватаре"". Маша Машкова

Надо жить – это факт

Повесть "Иностранка" Сергей Довлатов написал в 1986 году, находясь в эмиграции в Нью-Йорке. Она стала одной из самых личных и пронзительных его работ о внутреннем разломе, который испытывает человек, потерявший прежнюю идентичность, но не нашедший новую.

"В какой-то момент, играя "Надеждиных", я поняла, что больше не хочу смотреть, как люди в зале только горько плачут. Мне захотелось сделать спектакль, который не игнорирует реальность, но позволяет ее прожить через смех. "Прохохотать", а не только проплакать. Для меня юмор жизненно необходим – иногда очень черный. Мне кажется, в Израиле это понимают особенно хорошо: здесь невозможно выжить без такого юмора". Маша Машкова

"Наверно, общее послание этого спектакля у нас заложено в общих словах попугая Лоло, который появляется в доме главной героини Маруси Татарович со словами "шит, фак", которые она слышит, как "жить, факт". И в конце мы поем песню "шит-фак, шит-фак, надо жить – это факт", как бы перефразируя и интерпретируя слова попугая. Кажется, в этом и есть задача искусства: немножко преобразовывать реальность и совершать какое-то сверхусилие, чтобы видеть в мире позитив". Максим Диденко

Премьеру представляют Bird&Carrot productions and Msquared.

Организаторы гастролей в Израиле Марат Лис и компания Cruise International

4 марта – Хайфа, Аудиториум

5 марта – Ашкелон, Гехаль а-Тарбут

6 марта – Беэр-Шева, Центр сценических искусств

7 марта – Тель-Авив, Бейт а-Хаяль

Начало спектаклей в 20:00

