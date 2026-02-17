x
17 февраля 2026
Спорт

Футбол. Чемпионат Италии. Омри Гандельман забил. "Лечче" победил

Футбол
время публикации: 17 февраля 2026 г., 09:13 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 09:13
Футбол. Чемпионат Италии. Омри Гандельман забил. "Лечче" победил
В матче двадцать пятого тура чемпионата Италии "Лечче" в гостях обвграл "Кальяри" 2:0.

"Лечче" одержал вторую победу подряд, обошел "Фиорентину" и выбрался из зоны вылета.

Во втором тайме голы забили израильский полузащитник Омри Гандельман (9 января перешел из "Гента") и Юльбер Рамадани.

В семи матчах за "Лечче" израильтянин забил два гола.

