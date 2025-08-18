Салли Руни поделится гонорарами с признанной террористической организацией Palestine Action

Автор бестселлера "Нормальные люди" и других романов Салли Руни заявила в издании Irish Times, что поддерживает организацию Palestine Action, недавно признанную в Великобритании террористической. "Если по британским законам это считается поддержкой терроризма, так тому и быть", – говорит Руни.

"Palestine Action была одной из самых значимых сил в Великобритании, которая предпринимала прямые действия, чтобы остановить, казалось бы, неудержимую машину насилия, – заявила писательница. – Мы обязаны их мужественным активистам благодарностью и солидарностью. А сегодня, когда мы почти два года являемся свидетелями транслируемого в прямом эфире геноцида, мы должны народу Палестины больше, чем просто слова".

Руни добавила, что планирует поддерживать запрещенную организацию в том числе финансово – с выплат, которые она получает от экранизаций ее книг, несмотря на то, что это является прямым нарушением закона. Она также отметила, что в случае, если ее действия считаются правонарушением, она рекомендует британским правоохранителям провести проверку издательства WH Smith и корпорации BBC, которые платят ей гонорары.

"Я бы с радостью опубликовала это заявление в британском издании, – добавляет Руни. – Но нынешнее правительство Великобритании сознательно лишило собственных граждан базовых прав и свобод, включая право выражать и читать разные мнения, лишь бы сохранить свои отношения с Израилем".

Palestine Action – британское движение, основанное в 2020 году. Оно выступает в защиту палестинцев и проводит акции против экспорта британского оружия и военного оборудования в Израиль. В июне 2025 года ее активисты пробрались на базу Королевских ВВС RAF Brize Norton и залили красную краску в турбины двух военных самолетов, повредив их. Британские власти назвали произошедшее преступным вандализмом и 5 июля 2025 года объявили о признании Palestine Action террористической организацией. Это спровоцировало волну протестов, в результате которых на сегодняшний день уже арестовано более 700 человек. Некоторым арестованным могут быть предъявлены обвинения в пособничестве терроризму.

Салли Руни не впервые оказывается в центре сканадала в связи со своей позицией по палестино-израильскому конфликту. Еще в 2021 году она разорвала контракт с израильским издательством "Модан" в знак протеста против политики Израиля в отношении палестинцев и из солидарности с движением BDS (Boycott, Divestment and Sanctions /"Бойкот, изоляция и санкции"). Руни заявила, что не жалает сотрудничать с компанией, "которая не дистанцировалась публично от политики апартеида и не поддерживает права палестинского народа, признанные ООН". При этом писательница подчеркнула, что хотела бы, чтобы ее книги переводились на иврит, но будет проверять отношение издательств к палестино-израильскому вопросу. В ответ две крупные книжные сети Израиля – "Стимацки" и "Цомет Сфарим" – отказались продавать книги Руни и убрали их из своих электронных библиотек.