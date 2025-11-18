Том Круз получил премию "Оскар"

Голливудский актер Том Круз получил почетную статуэтку "Оскар" за вклад в кинематограф была удостоена награды на ежегодной церемонии Governors Awards. Вместе с ним награды удостоились певица Долли Партон, художник-постановщик Винн Томас и актриса Дебби Аллен.

Том Круз был трижды номинирован на премию "Оскар": за лучшую мужскую роль в фильмах "Рождённый четвёртого июля" и "Джерри Магуайр", а также за лучшую роль второго плана в картине "Магнолия". Однако ему ни разу не удалось победить.

"Снимать фильмы – это не то, чем я занимаюсь, это то, кто я есть", – сказал актер в своей речи. "Я помню тот луч света, который прорезал комнату, – рассказал Круз, как влюбился в кинематограф. – Помню, как поднял голову и увидел, как изображение взрывается на экране – и вдруг мир стал гораздо больше того, который я знал. Целые культуры, жизни, пейзажи. Это разожгло голод – голод к приключениям, голод к знаниям, голод понять человечество, создавать персонажей, рассказывать истории".

Президент Киноакадемии Джанет Янг отметила, что "невероятная преданность Круза нашему сообществу кинематографистов, кинотеатральному опыту и миру трюков вдохновила нас всех".

Церемония Governors Awards – почетное мероприятие, на котором традиционно вручаются статуэтки "Оскар" за вклад в киноискусство.