12 сентября 2025
12 сентября 2025
Мир

время публикации: 12 сентября 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 16:21
Задержан подозреваемый в убийстве Чарли Кирка
AP Photo/Ross D. Franklin
AP Photo/Lindsey Wasson

Информированный источник подтвердил информационному агентству Reuters, что подозреваемый в убийстве американского правого активиста, сторонника Израиля, Чарли Кирка, задержан и находится под стражей в штате Юте.

10 сентября 2025 года на американского правого активиста, публициста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления в Университете долины Юта. По сообщениям американских СМИ, Кирк приехал в Юту в рамках тура American Comeback Tour. Во время его выступления прозвучал выстрел, после чего он упал. По словам свидетелей, пуля попала ему в шею.

По данным CNN стреляли из здания кампуса, находящегося менее чем в 200 метрах от палатки, служившей трибуной.

Подозреваемым является Тайлер Робинсон, 22-летний житель Юты. Об этом сообщает The New York Post.

По сообщению CNN, Робинсон признался своему отцу, что именно он убил Кирка выстрелом во время мероприятия в Университете долины Юта. После этого отец передал эту информацию властям и удерживал сына до момента ареста.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
