Фильм "Простая случайность" Джафара Панахи выдвинут на "Оскар" от Франции

Представлять Францию в категории "Лучший фильм на иностранном языке" премии "Оскар" будет картина иранца Джафара Панахи "Простая случайность". Это стало возможно, поскольку в производстве ленты принимали участие французские продюсеры. Европейские страны не в первый раз принимают решение поддержать иранских режиссеров-оппозиционеров таким образом. Напомним, что в прошлом году картина другого иранца Мохаммада Расулофа "Семя священной смоковницы" участвовала в гонке за "Оскаром" от Германии.

Иран, несмотря на напряженные отношения с Западом, регулярно отправляет свои картины на премию "Оскар". И дважды получал статуэтки. Оба раза триумф стране приносили картины режиссера Асгара Фархади – "Развод Надера и Симин" в 2012 году и "Коммивояжер" в 2017-м. Однако и Панахи, и Расулоф находятся в оппозиции к иранскому режиму, против обоих действует запрет на профессию. Когда в Иране узнали, что картина Расулофа включена в программу Каннского кинофестиваля, его пытались заставить снять фильм с конкурса, после чего приговорили к восьми годам тюремного заключения и избиению плетьми. Режиссеру пришлось тайком покинуть страну. Джафар Панахи в этом году впервые смог лично участвовать в Каннском кинофестивале и получил за картину "Простая случайность" "Золотую пальмовую ветвь".

Напомним, что представлять Израиль в категории "Лучший фильм на иностранном языке" будет картина "Море" Шая Кармели-Полака. Картина "Голос Хинд Раджаб", из-за которой чуть было не сорвалась церемония награждения Венецианского кинофестиваля, тоже участвует в гонке за "Оскаром" от Туниса по гражданству постановщицы Каутер Бен Хания. От Палестины выступает картина "Палестина 36" постановщицы Аннемари Джасир, рассказывающая о противостоянии палестинцев британским властям. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто, но осталась без наград. Еще одна картина в претендентах на "Оскар", посвященная палестинской теме, – фильм "Все, что от тебя осталось" Шерьен Дебис от Иордании. Картина рассказывает о нескольких поколениях одной семьи палестинских беженцев начиная с 1948 года. Еще одна лента с Ближнего Востока -- "Президентский пирог" Хасана Хади из Ирака.

Всего на данный момент поданы заявки от 48 стран. Предполагается, что в конкурсе примут участие около 80 фильмов, когда все национальные киноакадемии определятся с выбором. Далее отборщики "Оскара" выберут 15 картин в "длинный лист", из которых в номинацию попадут только пять.