Умер журналист Сергей Шолохов, ведущий "Тихого дома" и соавтор телемистификации "Ленин – гриб"

В возрасте 67 лет умер советский и российский журналист, телеведущий и кинокритик Сергей Шолохов. О его смерти вечером 18 июля сообщил пасынок журналиста Всеволод Москвин. Причина смерти не называется, дата и место прощания будут объявлены позднее.

Сергей Шолохов родился в 1958 году в Ленинграде. Широкую известность он получил в конце 1980-х годов как один из авторов и ведущих популярной программы Ленинградского телевидения "Пятое колесо". Позднее он вел авторскую программу о кино "Тихий дом".

Одной из самых известных работ Шолохова стала телевизионная мистификация "Ленин – гриб", подготовленная вместе с музыкантом Сергеем Курехиным и показанная 17 мая 1991 года. В построенном как серьезное интервью сюжете Курехин и Шолохов при помощи вымышленных цитат и псевдонаучных "доказательств" утверждали, что Владимир Ленин употреблял галлюциногенные грибы и в результате сам превратился в гриб. Многие зрители восприняли передачу всерьез. Впоследствии сюжет стал одним из наиболее известных телевизионных розыгрышей позднесоветской эпохи, а выражение "Ленин – гриб" превратилось в устойчивый культурный мем.