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Израиль

Нетаниягу сможет зарезервировать семь мест в списке "Ликуда" – до 29-го

Выборы 2026
Ликуд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 19 июля 2026 г., 19:09 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 19:09
Нетаниягу сможет зарезервировать семь мест в списке "Ликуда" – до 29-го
Yonatan Sindel/Flash90

Уставная комиссия "Ликуда" под председательством Хаима Каца большинством голосов одобрила предложенное лидером партии Биньямином Нетаниягу временное положение об изменении системы праймериз.

Согласно утвержденному предложению, Нетаниягу получит право лично определить семь кандидатов в первых 29 местах партийного списка на выборах.

В ходе заседания, на котором присутствовал сам глава правительства, обсуждались различные предложения относительно системы праймериз, распределения округов и мест, закрепляемых по личному назначению.

В партии сообщили, что полный текст предложения, включая распределение мест по округам и все закрепленные позиции, будет опубликован позднее на сайте "Ликуда".

Израиль
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