Кнессет обязал компании записывать телефонные продажи на сумму свыше 750 шекелей

Кнессет во втором и третьем чтениях утвердил поправку к Закону о защите прав потребителей, обязывающую компании записывать телефонные разговоры, в ходе которых совершается сделка на сумму от 750 шекелей.

Запись должна храниться два года и бесплатно предоставляться покупателю по его требованию в течение десяти рабочих дней. Если продавец не сможет передать запись, при рассмотрении спора версия потребителя, как правило, будет считаться верной.

Закон распространяется, в частности, на телекоммуникационные, банковские, страховые, кредитные и медицинские услуги, но не на предприятия общественного питания.

За нарушение предусмотрены штрафы до 14750 шекелей для частного предпринимателя и до 26500 шекелей для компании.

Инициаторами объединенного законопроекта выступили депутаты Иман Хатыб-Ясин (РААМ), Мейрав Коэн ("Еш Атид") и Давид Битан ("Ликуд"), отмечает Ynet.