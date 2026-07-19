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Последствия пожара в Хават-Гилад. Фоторепортаж из Самарии

Иудея и Самария
Пожары
время публикации: 19 июля 2026 г., 12:59 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 12:59

Фото: Chaim Goldberg/Flash90

Крупный пожар, вспыхнувший 18 июля возле Кдумим, при сильном ветре быстро распространился на форпост Хават-Гилад. Жителей эвакуировали, огонь уничтожил или повредил 13 жилых строений, гараж, склад древесины и автомобили. При тушении пострадали пожарные.

Полиция и пожарно-спасательная служба устанавливают причину возгорания. Предварительно рассматривается версия о непотушенной сигарете, выброшенной из автомобиля, тогда как жители поселения заявляют о возможном преднамеренном поджоге.

Ночью были зафиксированы нападения на арабские деревни и поджоги.

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