Последствия пожара в Хават-Гилад. Фоторепортаж из Самарии

Фото: Chaim Goldberg/Flash90

Крупный пожар, вспыхнувший 18 июля возле Кдумим, при сильном ветре быстро распространился на форпост Хават-Гилад. Жителей эвакуировали, огонь уничтожил или повредил 13 жилых строений, гараж, склад древесины и автомобили. При тушении пострадали пожарные.

Полиция и пожарно-спасательная служба устанавливают причину возгорания. Предварительно рассматривается версия о непотушенной сигарете, выброшенной из автомобиля, тогда как жители поселения заявляют о возможном преднамеренном поджоге.

Ночью были зафиксированы нападения на арабские деревни и поджоги.