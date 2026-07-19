Последствия пожара в Хават-Гилад. Фоторепортаж из Самарии
время публикации: 19 июля 2026 г., 12:59 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 12:59
Фото: Chaim Goldberg/Flash90
Крупный пожар, вспыхнувший 18 июля возле Кдумим, при сильном ветре быстро распространился на форпост Хават-Гилад. Жителей эвакуировали, огонь уничтожил или повредил 13 жилых строений, гараж, склад древесины и автомобили. При тушении пострадали пожарные.
Полиция и пожарно-спасательная служба устанавливают причину возгорания. Предварительно рассматривается версия о непотушенной сигарете, выброшенной из автомобиля, тогда как жители поселения заявляют о возможном преднамеренном поджоге.
Ночью были зафиксированы нападения на арабские деревни и поджоги.