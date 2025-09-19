x
Культура

Израильская певица выступит на крупнейшем американском музыкальном фестивале

Музыканты
Израиль
время публикации: 19 сентября 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 10:52
Нога Эрез
Michael Giladi/Flash90

Израильская певица Нога Эрез попала в состав участников крупнейшего американского музыкального фестиваля "Коачелла", который пройдёт в Калифорнии в апреле 2026 года.

Эрез выступит на "Коачелле" в один день с Джастином Бибером, Эддисон Рей, Дэвидом Бирном, группой The Strokes и другими артистами из высшей лиги мировой популярной музыки. Достижение певицы примечательно на фоне бойкотов, с которыми в последнее время регулярно сталкиваются израильские деятели культуры – в том числе музыканты и кинематографисты.

Примечательно, что "Коачелла" – это именно тот фестиваль, на котором этой весной разгорелся скандал вокруг выступления группы Kneecap, транслировавшей на экране антиизраильские слоганы.

Израильские артисты в 2025-м были приглашены лишь на танцевально-электронную сцену фестиваля.

Нога Эрез станет первой израильтянкой на главной сцене "Коачеллы". В 2024 году она говорила, что ее концерты за границей регулярно отменяются по доносам активистов. "Я была бы рада сказать, что это единичные случаи, но список постоянно пополняется, – сказала она тогда. – И это происходит не потому, что я сказала что-то не то, а просто потому, что я родилась там, где родилась".

