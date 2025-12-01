Диктор обвинил Диди Харари в "краже голоса" с помощью ИИ и требует 300 тысяч шекелей

Диктор Охад Аркин подал претензию против радиоведущего Диди Харари, его редактора и радиостанции "Радио Даром". По словам Аркина, озвученные им ранее аудиофайлы были взяты редактором программы, подвергнуты технической обработке – "разделение каналов, изоляция голоса" – а затем загружены в систему искусственного интеллекта для обучения модели, способной имитировать его уникальный голос. Созданный таким образом цифровой голос, утверждает он, неоднократно звучал в эфире программы Харари.

Аркин направил Харари, редактору программы и "Радио Даром" письмо-претензию перед подачей иска. В нем он требует официальных извинений и компенсации в размере 300 тысяч шекелей за причиненный ущерб. Аркин также намерен обратиться в Управление по защите приватности и в киберподразделение полиции Израиля с просьбой открыть официальное расследование.

Позиция самого Харари и радиостанции пока неизвестна.