x
01 декабря 2025
|
последняя новость: 11:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 декабря 2025
|
01 декабря 2025
|
последняя новость: 11:23
01 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Диктор обвинил Диди Харари в "краже голоса" с помощью ИИ и требует 300 тысяч шекелей

ИИ
Скандалы
время публикации: 01 декабря 2025 г., 10:16 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 10:17
Диди Харари
Flash90/Moshe Shai

Диктор Охад Аркин подал претензию против радиоведущего Диди Харари, его редактора и радиостанции "Радио Даром". По словам Аркина, озвученные им ранее аудиофайлы были взяты редактором программы, подвергнуты технической обработке – "разделение каналов, изоляция голоса" – а затем загружены в систему искусственного интеллекта для обучения модели, способной имитировать его уникальный голос. Созданный таким образом цифровой голос, утверждает он, неоднократно звучал в эфире программы Харари.

Аркин направил Харари, редактору программы и "Радио Даром" письмо-претензию перед подачей иска. В нем он требует официальных извинений и компенсации в размере 300 тысяч шекелей за причиненный ущерб. Аркин также намерен обратиться в Управление по защите приватности и в киберподразделение полиции Израиля с просьбой открыть официальное расследование.

Позиция самого Харари и радиостанции пока неизвестна.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 11 января 2024

В Конгресс США внесен законопроект, защищающий актеров от ИИ