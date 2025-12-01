В возрасте 85 лет скончался израильский режиссер, лауреат Премии Израиля Рам Леви

Израильский режиссер и сценарист Рам Леви, один из пионеров национального телевидения и лауреат Премии Израиля в области коммуникаций, скончался 30 ноября в возрасте 85 лет. В последние годы он страдал от болезни Паркинсона.

Рам Леви родился 1 августа 1940 года в Тель-Авиве в семье еврейского журналиста Теодора Леви, бежавшего из Данцига от нацистских преследований. Он учился экономике и политологии в Еврейском университете в Иерусалиме, работал на радиостанции "Коль Исраэль", а затем изучал кино в Лондоне. После Шестидневной войны вернулся в Израиль и одним из первых присоединился к создаваемому тогда Израильскому вещательному управлению и Первому каналу телевидения.

С конца 1960-х Рам Леви стал одним из главных авторов социального и политического телевидения в Израиле. Его фильмы и сериалы поднимали темы классового неравенства, положения периферийных городов, тюремной системы, пыток и палестино-израильского конфликта. В 1978 году телевизионная версия повести Изхара С. (Изхара Смилянского) "Хирбет Хиза", поставленная Леви, вызвала бурный общественный спор и попытки цензуры: фильм о депортации жителей вымышленной арабской деревни в 1948 году сначала запретили к показу, а потом все же выпустили в эфир. В 1986 году Леви снял драму "Хлеб" о безработице в "городке развития" в Негеве; картина получила престижную премию Prix Italia и стала одной из вех израильского телевидения. В 1990-е он поставил мини-сериал "Господин Мани" по роману А.Б.Йеошуа, а также снял документальный цикл "Фильм, которого не было", посвященный методам допросов в Израиле и на территориях, что снова вызвало споры и задержку показа второго эпизода. В 2002 году Леви выпустил документальный фильм "Close, Closed, Closure" ("Сегер") о жизни в секторе Газы.

За свой вклад в развитие телевидения Рам Леви в 1993 году был удостоен Премии Израиля в области связи, радио и телевидения. Он был профессором факультета кино и телевидения Тель-Авивского университета и преподавал в нескольких киношколах.