01 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
01 февраля 2026
Культура

В Барселоне прошел антиизраильский концерт с сыном Маруана Баргути

Концерты
Антисемитизм
время публикации: 01 февраля 2026 г., 08:46 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 08:46
Пропалестинская акция в Барселоне (архив)
AP Photo/Emilio Morenatti

В четверг вечером в барселонском зале Palau Sant Jordi состоялся концерт под лозунгом "Солидарность с Палестиной". В концерте приняли участие несколько международных артистов, в том числе Росалия и испанская певица Bad Gyal. На сцене также появился сын Маруана Баргути, приговоренный в Израиле к пяти пожизненным заключениям и 40 годам тюрьмы дополнительно за террористическую деятельность. Сын Баргути призвал к освобождению отца. Аудитория, которая насчитывала тысячи человек, встретила призыв аплодисментами.

Во время выступлений на больших экранах демонстрировались карты Израиля, представленного как палестинская территория, при этом израильтяне были охарактеризованы как "временные оккупанты". Зрители скандировали лозунги Free Palestine и "От реки до моря". Также были показаны видеоматериалы, возлагающие на Израиль полную ответственность за войну последних двух лет.

Кроме того, на мероприятии выступил главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. Он появился на сцене в куфии и заявил: "Я на одной стороне с Палестиной. Есть дети, которые остались одни. Мы им не помогаем".

Культура
