Актер Габи Амрани удостоен Премии Израиля

Министр образования Йоав Киш сообщил, что лауреатом Премии Израиля в области киноискусства стал актер Габи Амрани.

В сообщении министерства отмечается, что Амрани подводит итог 70 годам работы в кино, которые "переплетены с историей Государства Израиль", а сам он является "известной и любимой фигурой в каждом доме в Израиле", объединяющей разные поколения.

Также подчеркивается, что многочисленные и разноплановые роли, сыгранные Амрани за годы кинокарьеры, отражают "впечатляющую мозаику израильского общества" и подчеркивают его "естественный и необычайный талант" воплощать самых разных персонажей на экране.