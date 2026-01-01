x
01 января 2026
01 января 2026
01 января 2026
01 января 2026
Культура

Французский министр раскритиковала предоставление Клуни гражданства: "Двойные стандарты"

Франция
время публикации: 01 января 2026 г., 15:41 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 15:47
AP Photo/Aaron Favila

Младший министр в министерстве внутренних дел Мари-Пьер Ведрен подвергла критике решение предоставить американскому актеру Джорджу Клуни и его семье французское гражданство. По ее словам, речь идет о политике двойных стандартов.

Согласно правилам, действовавшим до начала нынешнего года, по предложению министра иностранных дел французское гражданство мог получить иностранец, владеющий французским и внесший значительный вклад в распространение влияния Франции или ее экономическое процветание.

Однако 1 января вступили в силу новые правила, в соответствии с которым иностранный соискатель должен доказать, что уровень французского позволил бы ему учиться в университете. Кроме того, необходимо сдать экзамен на знакомство с государственным устройством.

64-летний обладатель "Оскара" признает, что его французский достаточно слаб. Принятие решения в последние дни 2025 года позволило ему стать гражданином Франции – на новых условиях это было бы невозможно. Французский его жены, адвоката и активистки Амаль Клуни, родившейся в Бейруте, безукоризненный.

В 2021 году актер приобрел ферму с виноградниками в Провансе. Министерство иностранных дел сообщило, что процесс рассмотрения просьбы семьи Клуни был основательным и включал проверку служб безопасности и собеседование. Также отмечается вклад Клуни в продвижение влияния Франции.

Культура
