Финальная серия "Очень странных дел" обрушила Netflix в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января стриминговая платформа Netflix столкнулась со сбоями у части пользователей во время выхода финального эпизода сериала "Очень странные дела" (Stranger Things). Жалобы начали поступать около 03:00 по израильскому времени, когда на платформе появился долгожданный выпуск.

Пользователи, столкнувшиеся с проблемой, видели сообщение: "Something went wrong… Sorry, we"re having trouble processing your request" ("Что-то пошло не так… Извините, нам сложно обработать ваш запрос"). Через короткое время неполадки были устранены.

Это не первый случай, когда релизы сериала вызывают технические трудности у стриминга: похожая ситуация была и в конце ноября, когда на стриминге выходили эпизоды 5-го сезона, а также в июле 2022 года – на долгожданном поклонниками выходе финальных серий 4-го сезона.

Финальный эпизод культового шоу длится 2 часа 8 минут. Параллельно с выходом на Netflix его можно было посмотреть на специальных сеансах в кинотеатрах. По информации создателей сериала братьев Дафферов, на такие показы зарегистрировались 1,1 млн человек, а билеты на 3 500 сеансов были распроданы в 620 кинотеатрах.