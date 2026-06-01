Великобритания закрыла въезд двум пропалестинским стримерам на фестиваль в Лондоне

Стример Twitch Хасан Пайкер и политический комментатор Дженк Уйгур, основатель The Young Turks, не смогут посетить фестиваль SXSW London, поскольку британские власти аннулировали их разрешения на въезд в страну.

По данным The Times, министерство внутренних дел Великобритании отменило электронное разрешение на въезд (ETA) Уйгура, сочтя, что его присутствие в стране не будет "способствовать общественному благу". Официальных комментариев от ведомства на момент публикации не последовало.

Сам Уйгур заявил, что причиной запрета стала его критика Израиля. В публикации в соцсети X он написал, что ему не позволили вылететь в Лондон, где он должен был выступить на SXSW London и в Оксфордском университете. "Меня забанили за критику Израиля, – написал он. – Мы все еще свободны? Это угнетение западных граждан нашими собственными правительствами в интересах другой страны!"

Хасан Пайкер, комментируя ситуацию, сообщил, что его британская виза также была аннулирована. Стример связал решение властей с его публичной позицией по вопросам Ближнего Востока. "Все это сделано по указке Израиля, – заявил он. – Запад предает "либеральные ценности" ради геноцидного фашистского иностранного правительства. Скоро мы все станем Израилем".

На фестивале SXSW London Пайкер должен был принять участие в дискуссии "How the American Left Learned to Speak the Internet", а Уйгур – в панели "Techno-Feudalism is Here. Who Are the Lords?".

Согласно информации The Times, решение в отношении Уйгура было связано с тем, что его риторика после событий 7 октября 2023 года может способствовать росту антисемитских настроений. Кроме того, в публикации упоминаются его прежние высказывания об армянском геноциде и обвинения в использовании сексистской риторики.

Пайкер также неоднократно становился объектом критики из-за резких политических заявлений, включая его комментарии о терактах 11 сентября и поддержку палестинского движения ХАМАС.

Организаторы SXSW London не прокомментировали ситуацию.

SXSW London – европейская версия легендарного фестиваля South by Southwest, который с 1987 года проходит в Остине (США). Мероприятие объединяет технологии, медиа, кино, музыку, бизнес и цифровую культуру. В программе – выступления лидеров индустрии, панельные дискуссии, кинопоказы, концерты и презентации инновационных проектов. Первый SXSW London проходит в 2025 году.