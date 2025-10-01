Любимую актрису Ларса фон Триера могут лишить работы за поддержку Израиля

Французская актриса Шарлотта Генсбур ("Нимфоманка", "Меланхолия", "Антихрист") подверглась травле со стороны французской газеты L'Humanité и пользователей соцсетей за то, что попросила президента Франции Эмманюэля Макрона не признавать палестинское государство, пока ХАМАС не отпустит израильских заложников и не будет уничтожен. Генсбур подписала открытое письмо к Макрону в числе других 20 французских кинематографистов. После чего в L'Humanité была опубликована петиция с призывом запретить Генсбур играть роль адвоката Жизель Халими.

Жизель Халими – адвокат, посол Франции при UNESCO, автор пятнадцати книг, добившаяся легализации абортов и осуждения пыток в Алжире. Родилась в Тунисе в традиционной еврейской семье. Высшее образование получила во Франции, после чего вернулась в Тунис. Добивалась независимости Туниса и Алжира, защищала алжирских повстанцев, которые убили в ходе беспорядков около 30 европейцев. Халими была одним из адвокатов основателя палестинской террористической группировки "Танзим" (ФАТХ) Маруана Баргути, а также выступала против политики Израиля в отношении палестинцев и требовала "остановить израильские преступления".

По словам авторов петиции и по мнению одного из сыновей Халими, Жизель Халими вряд ли хотела бы, чтобы Шарлотта Генсбур играла ее в кино. Серж Халими заявил, что "позиция, выраженная Шарлоттой Генсбур в её письме Эмманюэлю Макрону, противоположна той, которую всегда отстаивала Жизель Халими, выступавшая за защиту и немедленное и безусловное признание прав палестинского народа, особенно в период, когда он раздавлен бомбами израильской армии". "Моя мать прочла бы письмо Генсбур с отвращением", – утверждает Серж Халими.

С ним не согласился второй сын Халими – Жан-Ив. Он настаивает на праве актрисы выражать свое мнение. "Как и любой гражданин в нашей демократии, где это право защищено, Шарлотта Генсбур обладает полной свободой публичного выражения мнения, – пишет Серж Халими. – Её высказывания отражают только её собственную позицию. От актёра не требуют разделять все убеждения публичной личности, которую он воплощает, а требуют как можно лучше сыграть свою роль".